A ordem reposta no Cazaquistão com auxílio das forças russas

Dias depois das manifestações violentas que resultaram em dezenas de mortes em Almaty, a antiga capital e a maior cidade do Cazaquistão, está reposta a ordem em território cazaque.

Com o apoio de tropas da Organização do Tratado de Segurança Colectiva (OTSC), uma aliança militar que reúne vários Estados da ex-União Soviética (Rússia, Cazaquistão, Arménia, Bielorrússia, Quirguistão e Tajiquistão) e que foi activada pela primeira vez nos 30 anos de existência, o Governo do Presidente Kassim-Jomart Tokaiev voltou a controlar as ruas do país, que contam agora com forte presença policial e militar.

Os destacamentos militares acontecem em várias cidades do Cazaquistão, desde Almaty à actual capital da nação, Nur-sultan.