Peugeot 308, uma nova geração perita em adaptar-se, um Hybrid 225cv sedutor

Fácil de conduzir, confortável e tecnológico. Eis a fórmula mágica com a qual o Peugeot 308 quer conquistar as famílias. E, com o Hybrid de 225cv, não deixa de piscar o olho aos amantes da condução desportiva, ao mesmo tempo que arrasta a asa a quem se preocupa com o ambiente.

Uma nova geração de um carro como o 308, que tem de disputar os holofotes com modelos de sucesso como um Opel Astra, um Seat Leon, um Skoda Octavia ou um Volkswagen Golf, nunca pode ser lançada com pouca ambição. E a Peugeot há muito que sabe disso. Por isso, o seu familiar compacto, que este ano surgirá ainda nas formas de carrinha (SW) e com trejeitos de SUV (Cross), apresenta-se como uma proposta muito bem pensada, na qual se pretende conquistar o olho, através de um visual marcante, mas também conquistar clientes com distintas necessidades, surgindo com mecânicas para todos os gostos: há gasolina, gasóleo e até um 100% eléctrico na calha para 2023.