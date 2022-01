O dia dos três Maradonas

Em 1987, Diego fez um jogo com a camisola do Granada ao lado dos irmãos Hugo e Lalo. Jogou com o 9 nas costas e marcou um golo.

Depois de quatro filhas, vieram três rapazes para aumentar a família de Don Diego e Dona Tota. Primeiro Diego, seis anos depois Raúl, e mais três até aparecer Hugo. Os três irmãos Maradona começaram a jogar futebol no mesmo descampado de Villa Fiorito, a dar pontapés em tudo o que pudesse ser usado como bola. Foi neste bairro pobre no sul de Buenos Aires que tudo começou para Diego Armando Maradona, mas também foi onde tudo começou para Raúl Alfredo “Lalo” Maradona e Hugo Hernán “Turco” Maradona. O talento para lidar com a bola foi distribuído de forma desigual. Diego ficou com quase todo, Raúl e Hugo ficaram com amostras. Mas tinham o mesmo apelido de “D10S” e isso também lhes valeu uma carreira no futebol.