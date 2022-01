Camarões e Cabo Verde estreiam-se na CAN

A jogar em “casa”, o treinador António Teixeira arranca, este domingo, com os Camarões, a 33.ª Taça das Nações Africanas (CAN) de futebol frente ao Burkina Faso. Assumindo os objectivos de vencer a competição e conquistar um lugar no Mundial do Qatar, o seleccionador português irá ainda enfrentar, no Grupo A, a Etiópia e Cabo Verde (adversários do outro jogo deste domingo), que representa na prova, em conjunto com a Guiné-Bissau (que entra em acção esta terça-feira, frente ao Sudão), os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa. O torneio do continente africano terá ainda a presença de Carlos Queiroz, à frente do Egipto de Mohamed Salah, estrela dos ingleses do Liverpool.

Camarões e Egipto são dois crónicos candidatos ao título, quanto mais não seja pelos títulos já arrecadados na prova. O conjunto de António Teixeira soma cinco vitórias, menos duas do que os egípcios, recordistas, com sete troféus.

Mas entre os favoritos à vitória destaca-se o Senegal, que lidera as selecções africanas no ranking mundial, onde alinham Sadio Mané (outra das figuras do Liverpool) e Edouard Mendy, jogador do Chelsea.

Nigéria, Costa do Marfim, Gabão, Marrocos ou Argélia surgem igualmente entre os candidatos.

A competição, que foi adiada para 2022, devido à pandemia de covid-19, não terá honras de transmissão televisiva em Portugal. A final está marcada para dia 6 de Fevereiro.