Barcelona volta a escorregar

O Barcelona voltou a perder pontos na Liga espanhola ao deixar-se empatar, neste sábado, no terreno do Granada a uma bola, na 20.ª jornada.

A equipa de Xavi até esteve a ganhar, com um golo de Luuk de Jong, aos 57’, mas acabou por ceder dois pontos já perto do apito final, quando estava reduzido a dez unidades, por expulsão de Pablo Gavira, aos 80’, ao ver o segundo cartão amarelo e o consequente vermelho. Antonio Puertas foi o autor do golo do Granada (89’).

Com este resultado, os catalães ocupam um modesto sexto lugar na tabela classificativa, a 14 pontos do Real Madrid, que poderá ainda ampliar a vantagem.