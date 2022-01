Lourdes Castro, uma obra à procura da vida humilde

Há encontros que nunca esquecemos. A primeira vez que falei com Lourdes Castro, há coisa de três décadas, foi um encontro desses. Estava em Lisboa, e devia ser Primavera porque o dia era muito bonito. Escolhemos encontrarmo-nos no jardim do Museu Nacional de Arte Antiga. Pensei que a Lourdes devia gostar da vista para o Tejo, e não me enganei. Com a sua voz calma, foi respondendo às minhas perguntas de jovem crítica de arte. Encontrámos pontos em comum; mas fiquei com a sensação, que perdurou de todas as vezes que falámos sobre o seu trabalho, que me estava a fazer um favor.