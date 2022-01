No final do 1.º período havia 500 turmas isoladas, menos do que em 2020

No final do 1.º período lectivo, terminado a 17 de Dezembro, 500 turmas das escolas de Portugal estavam em isolamento devido à covid-19. Os dados foram fornecidos ao PÚBLICO pelo Ministério da Educação esta sexta-feira, por resposta escrita, e dão conta de um decréscimo em relação ao final do mesmo período em 2020, quando se contavam 700 turmas em isolamento. No total, foram 7000 os infectados na comunidade escolar entre Setembro e Dezembro.