Rui Rio: “Não vou para o governo para desenrascar o que quer que seja”

Líder do PSD apresenta o programa eleitoral com a linha de “mais rigor e menos facilitismo”.

Rui Rio assume que é preciso que os portugueses confiem em si como candidato a primeiro-ministro – “ou votam noutro” – e sublinha o princípio de “maior rigor e menos facilitismo” em contraponto com o actual Governo.

Na apresentação do programa eleitoral do PSD, num hotel em Lisboa, o líder do PSD apresenta-se às eleições com uma “linha de rumo” que é também “reformista” e com preocupação sobre a sustentabilidade das finanças públicas. Rio criticou a “aversão que o PS tem em reformar”. “Não é que eu goste muito de reformar, é uma carga de trabalhos mas tem de ser – e o que tem de ser tem muita força como diz o povo”, afirmou.

Na sessão, Rui Rio deu o tom que orienta as propostas eleitorais do partido. “Mais rigor e menos facilitismo, isto vai dominar a nossa preocupação na pequena medida até à maior”, afirmou, assumindo que a sua postura é de “organizar e planear”. “Não vou para o governo para desenrascar o que quer que seja, nunca fui assim para lado nenhum”, afirmou, demarcando a diferença face ao actual executivo.

“Temos um Governo que é perito em desresponsabilização”, disse, apontando como exemplo as áreas da saúde, da segurança e da economia.