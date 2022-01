O que se está a passar no Cazaquistão?

Começaram a chegar esta quinta-feira ao Cazaquistão os primeiros militares russos que vão tomar parte em operações de “manutenção da paz”, na sequência do pedido de apoio feito pelo Presidente do país. Neste P24 ficamos a perceber o que está em causa com o jornalista João Ruela Ribeiro.

