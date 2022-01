Governo ainda não tem respostas para voto dos confinados e quer ouvir partidos

Reduzir o impacto do confinamento na determinação dos resultados eleitorais tem sido uma preocupação transversal a todos os partidos e tem ocupado a agenda do Governo nos últimos dias. Há quem apresente propostas como a reserva de um horário específico de voto para os eleitores em isolamento, como fez o Bloco de Esquerda, de modo a conter a abstenção nas legislativas, desde logo porque os eleitores com casos positivos à covid-19 detectados entre 24 e 30 de Janeiro ficariam impossibilidades de votar.