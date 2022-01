As melhores auroras-boreais de 2021

O blogue de fotografia de viagem Capture the Atlas seleccionou as melhores 25 fotografias do concurso anual Northern Lights Photographer of the Year. Esta compilação é sempre publicada em Dezembro para coincidir com a época das auroras boreais. A lista deste ano inclui imagens tiradas nos Estados Unidos, Canadá, Rússia, Finlândia, Suécia, Noruega, Islândia, Austrália e Nova Zelândia, por 25 fotógrafos de 13 nacionalidades.

A qualidade da imagem, a história por detrás da fotografia e a sua fonte de inspiração são os principais factores para a selecção das imagens todos os anos. O concurso tem como objectivo ajudar outros fotógrafos que querem fotografar auroras boreais, mas também aproximar os leitores deste fenómeno natural.

A época das luzes vai de Setembro a Abril no Hemisfério Norte e de Março a Setembro no Hemisfério Sul. ​Para além da época do ano, o outro requisito para ver a aurora boreal é um céu escuro, longe da poluição luminosa. No entanto, também é possível observar o fenómeno a partir de áreas urbanas.

Capture the Atlas é um blogue que pretende ajudar os amantes da cultura fotográfica a planear viagens e a melhorar a sua fotografia. O foco é a paisagem e astrofotografia.