Covid-19. Presidente das Filipinas ameaça prender não-vacinados

O Presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, disse na quinta-feira que as pessoas que não tomaram a vacina contra a covid-19 serão detidas se desobedecerem às ordens de permanência em casa, numa altura em que o número de infecções registou um novo pico.

Num discurso transmitido pela televisão, Duterte afirmou que estava a pedir aos líderes comunitários que procurassem as pessoas não vacinadas e se certificassem de que estavam confinadas às suas casas: “Se a pessoa recusar, se sair de casa e circular pela comunidade, pode ser presa. Se recusar, o líder comunitário tem agora o poder de prender as pessoas obstinadas”, disse Duterte.

As infecções diárias por coronavírus nas Filipinas atingiram o máximo desde 26 de Setembro, com o registo de 17.220 casos na quinta-feira, de acordo com o Ministério da Saúde.

Os números, que foram mais do triplo dos registados na terça-feira, elevaram o total de casos para mais de 2,88 milhões e de mortes para mais de 51.700, fazendo das Filipinas o segundo país do sudeste asiático mais afectado pela covid-19, a seguir à Indonésia.

“Sou responsável pela segurança e bem-estar de cada filipino”, disse Duterte, que desafiou quem estiver em desacordo com as suas regras a levantar um processo contra ele.

No final do ano passado, 49,8 milhões de pessoas tinham sido totalmente vacinadas, 45% dos 110 milhões de habitantes do país. Segundo as regras actuais, as pessoas não vacinadas na região da capital, Manila, só podem sair das suas casas para viagens essenciais.

Duterte é conhecido pela sua retórica belicosa. No ano passado, ameaçou as pessoas que se recusaram a ser inoculadas com prisão ou com uma injecção de ivermectina, um medicamento antiparasitário amplamente utilizado para tratar animais.

Mas as suas últimas observações sublinham as preocupações crescentes do seu governo relativamente ao número de casos de covid-19, que continua a aumentar e que poderá voltar a sobrecarregar os sistemas de saúde do país.