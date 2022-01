Ameaçando atirar para matar, Presidente cazaque assegura controlar o país

As autoridades do Cazaquistão disseram ter retomado o controlo sobre a maioria das cidades e regiões que nos últimos dias foram palco de protestos a uma escala nunca vista na antiga república soviética. Apesar da acalmia da situação, o divórcio entre a elite dirigente em torno do ex-Presidente Nursultan Nazarbaiev e grande parte da sociedade ficou aparente.