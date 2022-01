Recolha do lixo com perturbações em Lisboa

Os serviços de recolha de resíduos da Câmara de Lisboa encontram-se com constrangimentos devido ao número de trabalhadores que têm covid-19 ou estão em isolamento.

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) alertou que existem perturbações na recolha do lixo na cidade, devido à pandemia de covid-19, num comunicado enviado ao PÚBLICO.

“Em virtude da actual situação epidemiológica, os serviços de recolha de resíduos estão com alguns constrangimentos para assegurar o normal funcionamento da actividade”, informa a nota.

Em causa está o número de trabalhadores dos Serviços de Higiene Urbana do Município que se encontram incapazes de trabalhar por estarem infectados com covid-19 ou em isolamento profiláctico.

A CML apela ainda à “compreensão de todos os cidadãos para os transtornos que se verificam e possa vir a ocorrer” e garante que os serviços da autarquia estão “a desenvolver todos os esforços com vista a minimizar as consequências da situação”.

Sem especificar até quando esta situação se poderá prolongar, a nota dá também conta de que após este período de perturbação, a câmara irá “proceder à rápida normalização do sistema de remoção de lixo e actividades complementares”.

No dia 30 de Dezembro, a CML já tinha informado os lisboetas, numa nota no seu site, de que a recolha de lixo volumoso como monos e de resíduos verdes de limpeza de jardins se encontrava temporariamente suspensa, solicitando aos munícipes que evitassem “a deposição destes resíduos na via pública”.