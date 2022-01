Olaias ganha um novo miradouro sobre Lisboa

A requalificação do Miradouro das Olaias veio acabar com mais um baldio em Lisboa. O projecto da Junta de Freguesia do Areeiro, desenhado pelo arquitecto Tomás Taveira, passou também pela construção de um abrigo para gatos gerido por voluntários.

Depois de ter sido alvo de um projecto de requalificação, o Miradouro das Olaias, na rua Manuel dos Santos, em Lisboa, já se encontra aberto ao público e conta também com um gatil, informou a Junta de Freguesia do Areeiro (JFA) ao PÚBLICO.

A requalificação, que foi desenvolvida no âmbito de um contrato de delegação de competências entre a Câmara Municipal de Lisboa (CML) e a JFA, com verbas do município, consistiu na melhoria do logradouro, na instalação de um abrigo para gatos silvestres e na colocação de mobiliário urbano para a população.

Projectado pelo arquitecto Tomás Taveira, em resposta a um pedido lançado no início do ano pelo presidente da Junta, Fernando Brancaamp, as obras do miradouro começaram “em meados do Verão” e terminaram há cerca de dois meses, de acordo com o autarca.

Antes da reabilitação da área, aquela zona correspondia a um baldio que “não tinha utilidade rigorosamente nenhuma”, explicou o presidente da Junta, que decidiu construir o miradouro para responder às características próprias do espaço.

“Como aquela zona tem uma belíssima vista desafogada para Marvila, pensei que merecia um miradouro”, sublinhou. “Entretanto, no âmbito do Bem-Estar Animal, estávamos a pensar criar um gatil para os gatos abandonados, com o Tomás Taveira, e eu aproveitei para criar um desafio ao arquitecto de ele dar uma ideia também para o logradouro”, contou Fernando Brancaamp.

A empreitada pretendeu ainda aumentar “a oferta de áreas de lazer na freguesia” aos seus moradores, que contam agora com mais um espaço público, segundo uma nota do site da JFA.

Já o gatil, que se destaca por ter o mesmo estilo arquitectónico dos edifícios nas Olaias desenhados por Tomás Taveira, é gerido pelo Corpo de Voluntários para os Animais da junta.