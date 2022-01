Centros de testagem no Porto reduzem horários devido à diminuição da procura

A partir desta sexta-feira, o horário dos centros de testagem gratuita à covid-19, na Praça Gomes Teixeira e na Praça D. João I muda. Estes passam a estar disponíveis apenas até às 22h, de quinta a sábado – horário que se mantém até 13 de Janeiro, data em que termina a decisão de manter as discotecas fechadas.

Dada a diminuição da procura pelos serviços desde o final da quadra festiva por causa das restrições de funcionamento dos bares e discotecas, os laboratórios Germano de Sousa e Unilabs, até então abertos até meia-noite, decidiram proceder ao ajuste dos horários.

Segundo um comunicado da câmara do Porto, também na Trindade, no centro de testagem Germano de Sousa, se verifica a redução do horário de funcionamento – “das 24 para as 22h às sextas e sábados”.

O município do Porto deu início, no mês de Dezembro, à disponibilização de 100 mil testes de antigénio gratuitos a toda a população, quer fosse ou não residente na cidade. Esta iniciativa registou, até ao final de 2021, um total de 92.803 testes realizados em 18 centros espalhados pelo Porto.

A medida, cujo propósito era garantir a segurança dos cidadãos, foi alvo de um investimento de um milhão de euros.