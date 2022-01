Alexandre Silva, o chefe que tem na ida à lota um vício

Alexandre Silva troca as bancadas da cozinha do Loco e do Fogo pela bancada do leilão de peixe na Lota de Peniche. Já lhe ofereceram dinheiro para abandonar esse papel de chef peixeiro, mas é tempo perdido. O chef não desiste de dois pressupostos: apresentar aos clientes espécies de peixe na altura certa e com a maior frescura possível, e reduzir a despesa dos seus restaurantes.

