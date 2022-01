Dão: Vinha do Contador Branco 2015, um branco de classe e rara nobreza

É um vinho carregado de títulos, mas não é daí que lhe vem a nobreza. Vem antes do lote das uvas da Vinha do Contador, uma parcela muito especial plantada há mais de quatro séculos (1609) no Paço dos Cunhas de Santar, a par do cuidado trabalho de enologia e do tempo que repousa depois em garrafa até chegar ao mercado.