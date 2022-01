Cameron Smith líder inaugural no Torneio dos Campeões

Cameron Smith dá-se bem com o Havai. Embora o australiano some três vitórias no PGA Tour, foi lá que conquistou, em Honolulu, no Sony Open de Janeiro de 2020, a única de cariz individual neste circuito, já que as outras duas foram obtidas no Zurich Classic of New Orleans, a pares: em 2017, ao lado do sueco Jonas Blixt; em 2021, juntamente com o compatriota Marc Leishman.

Esta quinta-feira, no arranque do Sentry Tournament of Champions, que antecede o Sony Open no primeiro de dois torneios consecutivos neste arquipélago dos EUA, mas na ilha de Maui, Smith foi o melhor entre os 38 prestigiados participantes que competem no Plantation Course do Kapalua Resort, com uma primeira volta de 65 pancadas, 8 abaixo do Par 73.

Numa prova reservada aos vencedores no PGA Tour no ano civil de 2021 e que conta com 17 dos 20 primeiros do ranking mundial, tal marca deu-lhe a vantagem mínima sobre um trio composto pelo espanhol Jon Rahm e os norte-americanos Patrick Cantlay e Daniel Berger. Rahm é o n.º 1 mundial e Cantlay, a jogar o seu primeiro evento desde o êxito no Tour Championship na primeira semana de Setembro, o n.º 4 e campeão em título da FedEx Cup.

O australiano natural de Brisbane, de 28 anos, 21.º mundial, fez nada menos do que dois eagles, ambos em buracos de Par 5: primeiro no 5, metendo um putt de quase 15 metros, o segundo no 15, com um putt de 12 metros. Marcou ainda 5 birdies, contra apenas um bogey. O ponto alto da sua volta foi a série de birdie-birdie-eagle-birdie, entre os buracos 13 e 16.

“Comecei bastante mal, para ser honesto. Bati alguns bons shots, mas acho que as distâncias não estavam afinadas. Precisava mesmo daqueles dois eagles para fazer acontecer uma volta baixa. Foram dois longos putts e posso ter tido alguma sorte, mas entraram”, afirmou Smith, que, além dos três títulos no PGA Tour, venceu duas vezes o Australian PGA Championship (2017 e 2018).

O top-10 da classificação ficou completo com o sul-africano Erik van Rooyen, o coreano Sungjae Im e Kevin Na, que repartem o quinto posto com 67 (-6); e Brooks Koepka, Talor Gooch, Collin Morikawa (n.º 2 mundial), Joel Dahmen e o sul-africano Garrick Higgo, todos com 68 (-5).

Entre 38 jogadores que competem na décima prova da época 2021-2022 do PGA Tour, a primeira deste novo ano, só quatro jogadores não bateram o par do campo, entre eles o campeão em título, Harris English (73), e o vencedor de 2020, Justin Thomas (74).

Phil Mickelson, que em Maio do ano passado se tornou no mais velho jogador a vencer um major, por ocasião do PGA Championship em Kiawah Island, e que venceu este Sentry TOC em 1994 e que e 1998, quando ainda era jogado no La Costa Resort & Spa, na Califórnia, assinalou 71 (-2).

Veja mais em www.golftattoo.com