Morreu a pianista Tania Achot, uma grande pedagoga que influenciou várias gerações

Na sequência do seu casamento com Sequeira Costa, a pianista russa radicou-se em Portugal, onde viria desempenhar um papel fundamental como intérprete e pedagoga de enorme rigor e exigência.

Tania Achot, pianista e professora com um papel marcante no ensino do piano em Portugal, faleceu na quinta-feira em Lisboa, aos 85 anos. Nascida em Teerão, em 1937, era oriunda de uma família de origem arménia, mas afirmava-se de origem e formação musical russas. Estudou em Paris, onde foi aluna de Lazare Lévy e Jacques Février, prosseguindo depois a sua formação com Lev Oborine no Conservatório Tchaikovsky de Moscovo. Na viragem para os anos 60 foi premiada em vários concursos internacionais de grande prestígio (ARD de Munique, Genebra, Marguerite Long-Jacques Thibaud), destacando-se o terceiro lugar no Concurso Chopin de Varsóvia em 1960, no mesmo ano em que o vencedor foi Maurizio Pollini e o segundo lugar coube a Agustin Anievas.

Na sequência do seu casamento com o pianista Sequeira Costa, Tania Achot radicou-se em Portugal, onde viria desempenhar um papel fundamental como intérprete e pedagoga de enorme rigor e exigência, com impacto em numerosos pianistas de várias gerações. Quer como professora da Escola Superior de Música de Lisboa, quer através de aulas particulares e da orientação de cursos e masterclasses, teve um impacto decisivo nos padrões de qualidade do ensino artístico especializado. Entre os seus primeiros alunos contam-se Paulo Santiago, José João Gomes dos Santos, Carla Seixas, Nuno Vieira de Almeida, António Toscano, entre muitos outros.

Como intérprete identificava-se principalmente com o grande reportório do Romantismo, que interpretava com fulgurante carisma. A sua personalidade temperamental sobressaia das suas interpretações, mas também era uma nota das suas aulas e das acesas discussões sobre métodos de ensino, técnica, repertórios e estilos. A solo e a dois pianos com Sequeira Costa chegou a ser uma presença assídua na temporada Gulbenkian e noutros palcos, mas nos últimos anos permanecia afastada da vida musical, apesar de ter continuado a leccionar até muito tarde.