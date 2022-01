Concerto Valsas de Amor na Casa da Música cancelado devido à pandemia

O Coro Casa da Música já não vai cantar este domingo as Valsas de Amor, com que a instituição portuense previa abrir o primeiro ciclo de concertos, entre 9 e 23 de Janeiro, a assinalar o tema que será o denominador da programação de 2022: o Amor.

Este primeiro concerto, agendada para a Sala Suggia (dia 9, às 18h), “foi cancelado depois de um elemento da equipa de trabalho envolvida no programa ter testado positivo à Covid-19”, diz a Casa da Música em comunicado.

O espectáculo, que teria a direcção da maestrina sueca Sofi Jeannin, “não tem ainda nova data prevista para a sua realização”, diz a Casa, acrescentando que irá proceder “à devolução de todos os bilhetes adquiridos para este concerto”.

O próximo concerto deste ciclo inaugural, Cenas de Amor, com a Orquestra Sinfónico do Porto dirigida por Stefan Blunier, está agendado para sexta-feira, dia 14.

Outro cancelamento entretanto provocado pela pandemia foi o do Concerto de Ano Novo que a Orquestra Metropolitana de Lisboa tinha previsto realizar esta sexta-feira no Auditório Municipal Augusto Cabrita, no Barreiro.

Em comunicado divulgado esta quinta-feira pela Câmara Municipal do Seixal, e confirmado no site da Metropolitana, é dado saber que o Concerto de Ano Novo está agora agendado para o Auditório Municipal do Seixal, no domingo, dia 16, às 17h, de novo dirigido pelo maestro Pedro Neves, e um programa marcado pelas polcas e valsas de J. Strauss II, mas agora também acrescentado com o Concerto para Clarinete em Si Bemol Maior, de Karol Kurpiński, com a participação do solista (e músico da Metropolitana, nascido no Seixal) Nuno Silva.