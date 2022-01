Sexta na TV: mulheres em lutas, vírus explicados e engenharia desastrosa

CINEMA

Churchill

AXN Movies, 21h10

Com realização de Jonathan Teplitzky, um filme biográfico sobre um momento pouco conhecido da vida pessoal e política de Winston Churchill. Além de Brian Cox no personagem titular, conta com Miranda Richardson, John Slattery, Ella Purnell, Julian Wadham, Richard Durden e James Purefoy.

Uma Miúda com Potencial

TVCine Top, 21h30

Na adolescência, Cassie parecia ter o mundo aos pés. Inteligente, popular e de bem com a vida, nada fazia prever que, aos 30 anos, ainda vivesse em casa dos pais, servisse às mesas numa cafetaria e tivesse desistido dos sonhos. Agora, entrega-se a um estranho prazer: à noite, vai a um bar, finge-se embriagada e deixa que um homem se aproxime. Quando algum se tenta aproveitar, ela faz questão de lhe mostrar o terrível erro que acabou de cometer. Cassie é perspicaz, fria e capaz de tudo para saborear a vingança. Num papel premiado com o Óscar de melhor actriz, Carey Mulligan protagoniza esta comédia negra escrita e dirigida por Emerald Fennell, na sua primeira vez atrás das câmaras. Bo Burnham, Alison Brie, Clancy Brown, Jennifer Coolidge, Adam Brody, Laverne Cox e Connie Britton também entram no elenco.

O Começo

RTP2, 22h54

Um drama sobre obediência e sacrifício, com assinatura da georgiana Dea Kulumbegashvili, naquela que é a sua estreia em realização. Seleccionado para competição no Festival de Cinema de Cannes (onde não chegou a ser exibido, devido à pandemia de covid-19), O Começo teve a sua estreia internacional no Festival de Cinema de Toronto em Setembro de 2020, onde recebeu o prémio FIPRESCI, uma das muitas distinções que colheu em festivais internacionais.

Listen

RTP1, 22h43

Com Listen, Ana Rocha de Sousa estreou-se na longa-metragem com impacto internacional: entre outros prémios, o filme ganhou o Bisato d’Oro de melhor realização em Veneza. Rodado nos arredores de Londres e tendo Lúcia Moniz, Ruben Garcia e Sophia Myles à frente do elenco, relata o drama vivido por uma família a quem os serviços sociais retiram a guarda dos filhos, que consideram em risco de sofrer danos emocionais.

The Tender Bar

Amazon Prime Video, streaming

Um filme realizado por George Clooney e protagonizado por Ben Affleck e Tye Sheridan, The Tender Bar é uma adaptação das memórias de J.R. Moehringer. A história começa em 1972, quando o jovem Moehringer tem nove anos e se muda para a casa do avô em Long Island, mas é no tio Charlie que encontra uma figura paternal. Desponta um escritor.

DOCUMENTÁRIOS

Vírus - Parasitas Obrigatórios

RTP1, 21h01

Estreia de uma série documental portuguesa que contextualiza o assunto do momento e antecipa o futuro da pandemia. Tem apresentação e locução de Cláudia Semedo, autoria e realização de Arminda Sousa Deusdado e é produzida pela Farol de Ideias, responsável por programas como Biosfera ou Liga dos Últimos. Três episódios enquadram a história dos vírus, o seu funcionamento e o seu papel, desejado e indesejado. Hoje vai para o ar Como tudo começou; na próxima segunda-feira, Nada é como parece; e, daqui a uma semana, Natureza é inspiração. Fica também disponível na RTP Play.

A Batalha por Britney

TVCine Emotion, 22h

O premiado jornalista Mobeen Azhar realiza este trabalho, com a chancela da BBC, sobre os meandros da batalha legal em torno da tutoria a que a estrela da pop esteve sujeita durante 13 anos e que terminou, por ordem do tribunal, em Novembro passado. “Deparei-me com um mundo de advogados, superfãs e paparazzi e estive com muitas das pessoas que acompanharam de perto a vida de Britney”, revela Azhar. “Este documentário bebe da energia do movimento #FreeBritney e questiona a indústria, os fãs e as leis que facilitam este tipo de tutela”, acrescenta.

Desastres da Engenharia

National Geographic, 23h

Começa a segunda temporada da série que analisa e tenta explicar “os maiores desastres de engenharia da Humanidade”, recorrendo a arquivos e recolhendo opiniões de especialistas. Os novos episódios debruçam-se sobre incidentes como a queda e o naufrágio do dirigível USS Macon, a catástrofe ambiental provocada pelo derrame do petroleiro Exxon Valdez ou o desfecho trágico da última viagem do vaivém espacial Columbia. Para ver à sexta-feira.

SÉRIE

A Noite de Todas as Almas

HBO, streaming

Estreia da terceira temporada da série baseada nos livros de Deborah Harkness, onde uma historiadora e bruxa relutante (Teresa Palmer) se cruza com um geneticista que também é um vampiro (Matthew Goode), numa história habitada por romance, mistério e criaturas fantásticas.