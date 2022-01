O prazer de odiar André Ventura

Ventura, Ventura, Ventura, Ventura, Ventura. O fascista Ventura. O odioso Ventura. O cavernícola Ventura. Mas sempre: Ventura, Ventura, Ventura, Ventura, Ventura. O candidato do Chega é o isco irresistível onde toda a fauna mediática vai morder. E para quê? Para dizer que ele é horrível, detestável, mentiroso, malcriado, insuportável. É uma reacção pavloviana a um homem que anda há três anos a fazer o mesmo truque, mas no qual três quartos dos comentadores ainda hoje caem, por não resistirem à luxúria da indignação. Já dizia Lord Byron: “hatred is by far the greatest pleasure”. O ódio é o prazer mais duradouro.