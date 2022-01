Semana de trabalho

Há cerca de 100 anos, o horário de trabalho nos sectores industrial e agrícola era 10-12 horas/dia, 6 dias por semana. Hoje, nas sociedades ocidentais, temos 7-8 h/dia, 5 dias por semana. Apesar disso, é inegável que o rendimento de cada cidadão e a produtividade da economia aumentaram muito, reforçando o bem-estar da população. “Ponderar” (nas palavras de Costa) a hipótese da semana de 4 dias de trabalho, é nada mais que um exercício racional e uma necessidade prospectiva que é necessário enfrentar sem medo para gerir uma sociedade digital, robotizada e com crescente peso da economia dos tempos livres, incluindo a produção e fruição cultural. Até mesmo o multibilionário Carlos Slim (petróleo do México) sugeriu a transição para a semana de 3 dias, com mais horas diárias, mas não ultrapassando as 33h semanais. O editorial do PÚBLICO de ontem indignou-se com o “facilitismo” proposto por Costa, mas tudo indica, pelo contrário, que virá a ser um tema central no debate sobre o futuro das sociedades modernas.

Luis Taylor, Porto

Uma noite triste

Foi confrangedor o debate de terça-feira entre Jerónimo de Sousa e António Costa. Só as imagens eram suficientemente elucidativas: Jerónimo exibia o fácies de culpado, e perante o interlocutor directo do OE não foi capaz de encenar de forma credível a tese de que a culpa do chumbo foi do PS.

Suspeito que não foi dele a decisão de chumbar o OE, mas que já não lhe sobra ânimo para defender convictamente opções alheias. O problema não estará em Jerónimo, mas numa linha política que escolheu o PS como inimigo principal e se deixou encurralar na votação do OE.

Para além disto não foi apresentada uma única proposta do PCP. Costa reclamou impiedosamente o voto útil: perante interlocutores instáveis que garantias temos de encontrar uma solução governativa? Que confiança podem merecer? Logo, pelo seguro, votem PS. O voto útil deixou de ser um apelo, passaria a ser o resultado lógico duma demonstração.

A força negocial de um novo protótipo que substitua a “geringonça” ficou ainda mais abalada; Costa propõe soluções, Jerónimo já só tem fé. O papel essencial do PCP, que permitiu novas políticas com êxito entre 2015 e 2019, tem de ser revitalizado. Só com pesos e sem contrapesos a democracia fica mais pobre.

José Cavalheiro, Matosinhos

Rio vs Costa

Nas legislativas antecipadas provocadas pelo chumbo por todos os partidos, menos evidentemente o de António Costa, do Orçamento do Estado para 2022, tem-se pela frente a possibilidade de uma repetição dos resultados idênticos ao que nos levaram para as ditas eleições.

Com uma pequena queda, ou não tão pequena, mais que merecida dos partidos mais à esquerda do PS, e com um provocador crescimento das direitas pela força da antecipação de eleições, em que a esquerda só tem a perder. Sendo que o resultado será sempre de alguma possibilidade de ingovernabilidade. Nenhum partido vai ter maioria absoluta para poder formar Governo sem apoios.

Rui Rio, que nos Açores se aliou à extrema-direita, tem necessidade forçosa do partido de Costa para poder aspirar a ser governação, algo de que o seu partido está sedento. Costa tem variadas hipóteses no futuro. A primeira é dar um tombo enorme e ter de entregar a liderança do partido. A segunda é ter uma maioria relativa um pouco superior à actual, e conseguir fazer pactos orçamentais, género “charneira”, ora mais à esquerda, ora mais à direita. Uma terceira alternativa seria fazer pós-eleições um acordo de legislatura com Rui Rio. Outra hipótese seria fazer uma aliança entre vários partidos, tipo Alemanha, e formar Governo.

Entre todas estas alternativas, talvez fosse importante, necessário, inadiável, pensar-se no país e nas muitas maneiras de governação possível.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto

Em 2022 será melhor?

A crise pandémica agravou as desigualdades sociais no mundo e concomitantemente na sociedade portuguesa. O ano de 2022, vai ser mais do mesmo. As bolsas de pobreza não vão diminuir, não se construirá mais habitação social, o trabalho precário será uma realidade agravada, os ordenados da esmagadora maioria dos portugueses continuarão a ser parcos para pagar as contas do fim do mês, a alimentação não será digna de um crescimento saudável, os cuidados de saúde não chegarão a todos, o recurso à justiça será uma miragem, o acesso à educação e à formação continuará a ser obstáculo em vez de uma oportunidade.

Os resultados eleitorais de 30 de Janeiro só servirão a Portugal e aos portugueses se o governo que daí resultar passar das promessas à prática. A esquerda e a direita não podem continuar a fazer de conta que a situação não é grave. É preciso lidar com a pobreza de frente, combater a corrupção, planear e aumentar produção. Basta de discursos, o diagnóstico está feito há muitos anos. Os portugueses merecem uma sociedade mais dignificante.

Carlos Oliveira, Funchal