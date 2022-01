“Como posso ajudar?” Talvez desaparecendo, não?

Começo, não o ano, mas este texto, com uma declaração de princípios: nada me move contra a chamada A.I. ou Inteligência Artificial. Desde as pesquisas pioneiras de Alan Turing (1912-1954), ainda durante mas sobretudo após a II Guerra Mundial, que ela se tem desenvolvido de forma fascinante, alimentando em simultâneo ficções de todo o género – e quer a literatura quer o cinema têm sido férteis em explorar utopias e distopias que reservam às máquinas e aos seus “cérebros” um papel útil, dominante, perverso ou, na grande maioria dos casos, ameaçador.