“A autocracia é tão possível nos Estados Unidos como em qualquer outro lugar”

Sarah Kendzior surgiu nos radares da revista Foreign Policy em 2013, apresentada como uma das personalidades a seguir na área dos assuntos internacionais, elogiada pelo seu estilo “muitas vezes combativo, mas sempre profundo” sobre a Ásia Central. Doutorada em Antropologia, e com vasto trabalho académico sobre cleptocracia e uso da propaganda nas redes sociais no Uzbequistão e noutros países da antiga União Soviética, saltou para a primeira linha do comentário político nos EUA em 2016, na sequência da surpreendente eleição de Donald Trump. Desde 2015, Kendzior vinha anunciando a vitória de Trump — e alertava que, uma vez na Casa Branca, o magnata do imobiliário iria tentar governar como um autocrata. Autora de livros sobre a desconexão entre as costas dos EUA e os estados mais deprimidos, e sobre a ascensão do “trumpismo”, Kendzior testemunhou o colapso financeiro global de 2008 numa das cidades norte-americanas mais perigosas, St. Louis, no estado do Missouri — e afirma que o Partido Democrata está novamente a passar ao lado de um descontentamento no seu eleitorado, com consequências imprevisíveis para a democracia norte-americana.