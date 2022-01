Check-up anual? Não é preciso, asseguram médicos de família

Nas bocas do povo ouve-se a expressão “Mais vale prevenir do que remediar”, o argumento de mães e avós que se aplica a muitos assuntos. Mas no que toca à saúde e ao bem-estar prevenir em demasia não é saudável, avisam os médicos de família. No início do ano, evite ir a correr para o médico pedir um check-up completo e análises ao sangue. A evidência científica não vê vantagens num check-up anual, garantem, ao PÚBLICO, os especialistas em medicina geral e familiar. Precisamos, sim, aconselham, de promover um estilo de vida mais saudável a todos níveis.