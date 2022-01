Vinhas, olival e Wine Art Galley: Mainova Alentejo abre-se ao enoturismo em Arraiolos

A Mainova, que no ano passado lançou vinhos e azeite extra virgem nascidos na Herdade da Fonte Santa, em Arraiolos, abriu-se agora ao enoturismo.

É o projecto Wine Art Gallery Mainova com espaço aberto a todos e, aliás, com muito mais espaço: são 200 hectares de ideias e produções para mostrar - 90 são de olival e 20 de vinha.

​ No programa: visitas à adega, às vinhas e olival, além de provas e eventos criados à medida.

“Desde que adquirimos a Herdade que sempre tivemos muito cuidado com o trato do campo e com a sustentabilidade dos ecossistemas, criou-se uma ligação muito forte com a natureza. Por isso, fazia todo o sentido transmitir esse ambiente e esse cuidado também no processo de transformação dentro da adega”, diz Bárbara Monteiro, que gere a marca e é, precisamente a filha mainova (em bom alentejano) de José Luís Monteiro, empresário de cerâmica e proprietário da herdade.

O novo espaço, com espírito de galeria, quer ser uma “homenagem aos artistas que estão no campo e aos que estão dentro da adega”, diz Bárbara Monteiro.

A adega tem dois pisos, sendo o inferior uma sala de estágio onde estão as barricas, incluindo a maquinaria e as grandes cubas metálicas. Por aqui, poderão admirar-se artes várias, além de ser sala de provas e espaço de venda dos produtos Mainova - os vinhos homónimos, a que se juntam as chancelas Moinante e Milmat, e os azeites Clássico e Early Harvest.

Foto Mainova Alentejo dr

Existem vários programas, entre visita à adega e herdade, e prova de vinhos acompanhada de queijos e enchidos regionais, variando os preços entre 20 e 40 euros por pessoas. Sob o signo do azeite há também provas e tábuas em harmonia com preços entre 15 e 50 euros por pessoa conforme as escolhas.

O espaço abre-se também a eventos privados e haverá programas de vindima, showcooking ou harmonizações e piqueniques à sombra de uma oliveira milenar.

Para mais informações ou marcação (é necessária sempre marcação prévia para as visitas): site ou tel.: 910 732 526.