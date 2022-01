Turismo sustentável: Mafra já é Biosphere Destination

Entre as iniciativas como Destino Turístico Sustentável, Mafra garante uma rede municipal de protecção ambiental, mais percursos cicláveis, pedestres e pedonais urbanos, um manifesto do turista responsável e um Observatório do Turismo.

Depois de Vouzela, o primeiro concelho com o selo internacional de sustentabilidade Biosphere Destination, chegou a vez do concelho de Mafra, que já ostenta a distinção atribuída pelo Instituto de Turismo Sustentável. Trata-se de uma “expressão de reconhecimento da integração dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas na estratégia de desenvolvimento turístico do território”, sublinha a autarquia de Mafra em comunicado.

A certificação, refere-se, “representa o culminar de um exigente processo, iniciado com a assinatura da Carta de Compromisso no simbólico Dia do Município, em 21 de Maio de 2020”. Para conseguir o selo de Biosphere, foi feito um “exaustivo diagnóstico, envolvendo entidades externas e diversos serviços municipais”, elaborado um “Plano de Acção para a Sustentabilidade”, com “vários momentos de auscultação pública”.

“Ser Destino Turístico Sustentável implica assumir o compromisso de continuar a assegurar a implementação de um modelo de desenvolvimento turístico que garanta uma relação equilibrada entre a actividade humana, a protecção do ambiente e a preservação do património histórico-cultural”, diz o presidente da autarquia, Hélder Sousa Silva.

Para este responsável, citado em comunicado, “mais do que a notoriedade nacional e internacional”, a ambição é que a certificação seja “um estímulo à qualificação da oferta para os operadores locais e também um critério de escolha do destino pelos turistas nacionais e estrangeiros”.

A manutenção da “sustentabilidade do desenvolvimento turístico do Município de Mafra” implicará uma série de iniciativas. Entre outras anunciadas pela câmara de Mafra, contam-se uma rede municipal de protecção ambiental, alargamento da rede de percursos cicláveis e pedonais urbanos, expansão da rede de percursos pedestres, criação do manifesto do turista responsável e a constituição do Observatório do Turismo.

Além de Vouzela e Mafra, em Portugal o certificado Biosphere Destination já foi conseguido pelas Aldeias Históricas de Portugal e pela Reserva da Biosfera Transfronteiriça Meseta Ibérica (Trás-os-Montes, Salamanca e Zamora). O Alentejo é uma das regiões em processo de consegui-lo.