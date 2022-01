Jorge Mendes esteve sob escuta no processo de Filipe Vieira. Quais as conversas reveladas?

Chamada entre Vieira e a filha abordava alegado financiamento do agente a ONG que Sara Vieira integra. Ex-presidente do Benfica é um dos arguidos da Operação Cartão Vermelho .

Seis números de telemóvel pertencentes ao agente de futebolistas Jorge Mendes foram colocados sob escuta pelo Ministério Público no âmbito da Operação Cartão Vermelho, revela a revista Sábado esta quinta-feira. Um dos arguidos deste caso é o ex-presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, suspeito de ter usado dinheiro retirado ilegalmente do clube em comissões para fins pessoais. Os inspectores da Autoridade Tributária sinalizaram 55 transferências, com as suspeitas de ganhos indevidos do antigo dirigente a chegarem aos dez milhões de euros.