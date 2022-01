Elite do golfe no Havai para primeiro torneio do ano

Sentry Tournament of Champions conta com 17 dos 20 primeiros do ranking mundial

Rory McIlroy, por opção, e Cameron Champ, com covid-19, são os únicos ausentes entre os jogadores elegíveis para o Sentry Tournament of Champions (8,2 milhões de dólares de prize-money), o décimo torneio da época no PGA Tour e o primeiro de 2022, reservado aos vencedores no ano civil de 2021, que se joga entre esta quinta-feira e domingo, como habitualmente, no Plantation Course at Kapalua, na ilha de Maui, no Havai.

Entre os campeões do ano passado, a única excepção é Xander Schauffele: vencedor da edição de 2019 e vice-campeão em 2020 (juntamente com Patrick Reed, aquando da vitória de Justin Thomas num play-off com ambos), ele não ganhou qualquer prova do circuito o ano passado, mas entra no field na qualidade de medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ao todo são 37 os jogadores participantes.

Naturalmente este Torneio dos Campeões está recheado com as maiores estrelas da modalidade, incluindo os números 1 e 2 mundiais, respectivamente, o espanhol Jon Rahm e o norte-americano Collin Morikawa, sendo que este pode destronar aquele do topo do ranking.

Patrick Cantlay (4.º mundial) vai jogar o seu primeiro evento desde que conquistou a FedEx Cup no início de Setembro e Phil Mickelson (33.º), que em Maio se tornou, com 50 anos, o mais velho vencedor no Grand Slam, por ocasião do PGA Championship em Kiawah Island, na Carolina do Sul, regressa a um torneio em que não participava desde 2001, e que venceu em 1994 e 1998, quando ainda era jogado no La Costa Resort & Spa, na Califórnia.

Dos 20 primeiros do ranking, os únicos que, além de McIlroy, não competem em Kapalua são Dustin Johnson (3.º) e o sul-africano Louis Oostuizen (11.º). Dustin Johnson e Scottie Scheffler são os únicos ausentes entre os 12 jogadores que representaram a selecção dos EUA e bateram de forma expressiva a Europa na Ryder Cup de final de Setembro, em Whistling Straits, Wisconsin.

Há oito jogadores que se estreiam no torneio: os australianos Cameron Davis e Lucas Herbert, os sul-africanos Garrick Higgo e Erik van Rooyen, o sul-coreano K.H. Lee, o irlandês Seamus Power e os americanos Joel Dahmen e Talor Gooch, este o líder da FedEx Cup em 2021-2022 e o último a apurar-se para o Havai depois de ter vencido a 21 de Novembro o The RSM Classic em Sea Island, na Georgia.

Esta edição do Torneio dos Campeões assinala o regresso ao seu formato normal, já que o ano passado, devido à paragem de três meses em 2020, provocada pela pandemia, houve um alargamento do field aos jogadores que competiram no Tour Championship de 2020 (a prova de encerramento da FedEx Cup) sem terem conquistado qualquer título.

Ironicamente, seria um deles a sair a vencer em 2021 e é ele que defende o troféu a partir de hoje: Harris English, (12.º). Há um ano, ele conseguiu no Havai aquela que foi a sua primeira vitória no PGA Tour desde 2013, batendo no primeiro buraco do play-off o jovem chileno Joaquin Niemann. English viria a bisar na última temporada conquistando depois o Travelers Championship após um desempate com Kramer Hickcok que durou oito buracos.

Apenas três vezes nos últimos 13 anos o resultado agregado do vencedor no Sentry Tournament of Champions não foi de pelo menos 20 abaixo do par (a média é de -22). Em 2021, houve apenas 12 voltas acima do par. Quem quiser ganhar, vai ter de fazer muitos birdies e eagles.

A prova terá transmissão em directo no Eurosport 2, a partir das 23h.

Veja mais em www.golftattoo.com