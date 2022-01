Luís Ferreira Alves: as várias vidas do banqueiro que se tornou arquitecto da fotografia

Serão poucos os dias em que, discorrendo pelos seus pensamentos, Luís Ferreira Alves não recorda a casa de família em Valadares – a casa grande como lhe chama. Foi lá que nasceu, a 25 de Abril de 1938, já com uma propensão quase genética para querer alcançar a liberdade. Nos primeiros momentos da sua existência estaria longe de perceber a simbologia da data em que nasceu. Mas, mais tarde, celebrou, já em 1974, o primeiro aniversário, finalmente, no ambiente de liberdade pelo qual lutou na linha da frente, em conjunto com muitos outros não conformados com um regime que não deixava espaço para o sonho.