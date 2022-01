Cinco escolhas para os fãs de séries médicas

Dr. House

Prime Video

Misantropo, irritadiço, indelicado… e genial. Estes são alguns dos predicados atribuídos ao Dr. Gregory House (Hugh Laurie, num papel memorável que lhe valeu seis nomeação para os Emmys e dois Globos de Ouro), o médico especializado em infectologia e nefrologia, viciado em analgésicos e sempre acompanhado da sua bengala, que dá nome à série. Com uma atitude algo heterodoxa perante a vida, as pessoas e a medicina, trabalha no hospital-escola Princeton-Plainsboro, onde tanto é admirado pelo enorme talento, como detestado pela arrogância. Ao seu lado, tem uma equipa de jovens médicos que elegeu de acordo com critérios pouco escrupulosos, mas que serão os seus grandes aliados na missão de salvar a vida a centenas de pacientes ao longo das oito temporadas. Sempre dispostos a defender a posição de House estão Lisa Cuddy, a administradora do hospital, e o oncologista James Wilson (Robert Sean Leonard), o seu único amigo. Criada, em 2004, por David Shore, esta série não teve um sucesso imediato. Mas, com o tempo, foi ganhando protagonismo, e em 2008 ultrapassou séries como CSI, na altura êxitos retumbantes.

Diagnóstico

Netflix

Durante 12 anos Lisa Sanders foi jornalista de televisão, especializada em assuntos médicos. Um dia, decidiu tirar o curso de Medicina, tornando-se uma referência na área. Ao mesmo tempo que praticava, aliou o jornalismo à medicina, iniciando, em 2002, uma rubrica semanal na New York Times Magazine a que chamou Diagnosis, onde eram referidos vários diagnósticos incomuns. Foram esses artigos escritos por Sanders que deram aos produtores de Dr. House a inspiração para o protagonista e que, mais tarde, a levaram a ocupar o lugar de consultora da série. Em 2019, a coluna é transposta para a televisão pela Netflix, onde a Dr.ª Sanders decide ir mais longe. Em vez de relatar casos já resolvidos, lançou um desafio aos leitores: encontrar, num contexto de globalização, o diagnóstico para casos particularmente complexos, descritos em vídeo pelos próprios pacientes. A ideia resultou e vários casos que tinham deixado os médicos norte-americanos perplexos, foram resolvidos por clínicos e pacientes que lidavam com os mesmos sintomas em vários pontos do planeta. Alguns desses casos são mostrados nos sete episódios de Diagnóstico.

New Amsterdam

Fox Life e Netflix

Tudo acontece no fictício hospital New Amsterdam – inspirado no nova-iorquino Bellevue, o mais antigo hospital público dos EUA e um dos maiores do país. Ali, todas as pessoas são acolhidas, independentemente do seu estatuto ou condições económicas, uma vez que, ao contrário da maioria dos hospitais norte-americanos, os tratamentos são gratuitos. Recém-chegado ao cargo de director, o idealista Dr. Max Goodwin depara-se com um sem-número de problemas que tentará resolver, mesmo que para isso tenha de quebrar as regras ou pôr em risco a própria carreira. Ao mesmo tempo que tenta simplificar as burocracias e melhorar os serviços do hospital, numa total entrega aos pacientes, tem de lidar com os seus próprios dramas pessoais. Mas, independentemente das circunstâncias, nunca perde a gentileza que o caracteriza ou deixa de fazer a pergunta que realmente lhe importa: “O que posso fazer para ajudar?”

Estreada em Setembro de 2018 no canal NBC, este drama hospitalar foi criado por David Schulner. Protagonizada por Ryan Eggold (que podemos ver na série The Blacklist ou no filme BlacKkKlansman: O Infiltrado, realizado por Spike Lee), ao lado de Freema Agyeman, Janet Montgomery, Jocko Sims, Anupam Kher e Tyler Labine, New Amsterdam tem por base o livro de memórias Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital, escrito por Eric Manheimer, que foi director médico do hospital Bellevue durante 15 anos. Está a ser emitido pelo Fox Life, onde a quarta temporada será retomada no dia 13 de Janeiro. Na Netflix, estão disponíveis as duas primeiras temporadas.

The Good Doctor

AXN e Netflix

Shaun Murphy (Freddie Highmore, de Charlie e a Fábrica de Chocolate, À Procura da Terra do Nunca ou Bates Motel) é um jovem cirurgião diagnosticado com perturbação do espectro do autismo (PEA) e síndrome de Savant, que faz parte do corpo médico do prestigiado St. Bonaventure Hospital. A sua memória prodigiosa e inteligência acima da média transformaram-no num profissional extraordinário. Contudo, as dificuldades na comunicação e interacção com os outros dão origem a constantes mal-entendidos, sendo um grande entrave à sua profissão. Felizmente, apesar dos constantes desafios que tem pela frente, Shaun tem o apoio do Dr. Aaron Glassman, seu mentor e também presidente do hospital, que o tem ajudado ao longo da vida e que tudo fará para que todos o vejam como o brilhante médico que é. Criada por David Shore (também responsável por Dr. House) e já com cinco temporadas à disposição, The Good Doctor é uma série terna e comovente que já valeu a Highmore uma nomeação para um Globo de Ouro.

Anatomia de Grey

Fox Life e Disney +

Sendo um dos dramas médicos mais conhecidos dos espectadores, é também considerado um dos menos realistas no que toca às questões médicas e procedimentos dentro dos hospitais. No entanto, Anatomia de Grey, criada por Shonda Rhimes em 2005 e protagonizada por Ellen Pompeo, conquista pelas suas histórias de amizade, amor e também pelo amadurecimento (e envelhecimento) das personagens ao longo das suas 17 temporadas – esta última já em contexto Covid 19. Com acção no Hospital Seattle Grace, no episódio-piloto conhecemos Meredith Grey e os seus colegas Cristina, Izzie, George e Alex (Pompeo, Sandra Oh, Katherine Heigl, T.R. Knight e Justin Chambers), médicos recém-formados que iniciam o seu internamento geral e que se deparam com os maiores desafios das suas vidas. Com várias nomeações para os Emmys ao longo dos anos, Anatomia de Grey recebeu quatro. No elenco encontramos também os actores Chandra Wilson, James Pickens Jr. e Kevin McKidd, entre outros.