Quinta na TV: Crash, novas conversas à meia-noite, ovos e outros regalos

CINEMA

Mulheres do Século XX

AXN Movies, 13h37

Escrita e realizada por Mike Mills (e candidata ao Óscar de melhor argumento original), uma comédia dramática inspirada na mãe do realizador, com interpretações entregues a Elle Fanning, Greta Gerwig, Lucas Jade Zumann, Billy Crudup e Annette Bening. Nos EUA de finais dos anos 1970, uma mãe solteira esforça-se por educar o filho de 15 anos, numa altura de grandes mudanças sociais e culturais. Tem a ajuda de duas amigas: uma artista punk que arrenda um quarto em sua casa; e uma adolescente inteligente e provocadora.

A Estrada

Nos Studios, 18h

Um drama realizado por John Hillcoat, adaptado do best-seller homónimo de Cormac Mccarthy, vencedor do Pulitzer em 2007. Após uma terrível catástrofe que arrasou todo o planeta, um pai (Viggo Mortensen) e um filho (Kodi Smit-McPhee) tentam sobreviver à destruição. Tal como milhares de sobreviventes, perderam tudo o que tinham. Agora, fazem um percurso sem rumo pela América, por uma estrada seca e árida onde apenas encontram miséria e sofrimento humano. Essa jornada vai ser transformadora. E só o amor abnegado lhes poderá dar algum conforto.

Crash

TVCine Edition, 23h35

É um dos maiores êxitos de David Cronenberg e também um dos seus filmes mais controversos. Adaptado do romance de J.G. Ballard, narra uma história demencial acerca do fascínio pelo sexo e a morte sobre rodas, numa visão macabra sobre a combinação entre erotismo e mutilação, autodestruição calculada e desejo sexual, morte violenta e acidentes rodoviários. James Ballard (James Spader), um produtor de filmes publicitários, tem um grave acidente de viação ao colidir com outro automóvel, que resulta na morte do outro condutor e deixa a mulher dele ferida. No hospital, Ballard perde-se e volta a encontrar Helen Remington (Holly Hunter), a viúva da vítima mortal do acidente. Na sua companhia, conhece Vaughan (Elias Koteas), um cientista e fotógrafo fascinado pela beleza erótica dos ferimentos. Ballard começa por se sentir curioso em relação a Vaughan e às suas ideias no sentido de recriar acidentes célebres.

TALK-SHOW

5 para a Meia-Noite

RTP1, 22h38

Directo. O programa regressa com Miguel Rocha na cadeira principal, depois da despedida de Inês Lopes Gonçalves. Na sua estreia como anfitrião, fala com a cantora Carolina Deslandes, com a dupla João Paulo Rodrigues e Pedro Alves (que têm na calha o regresso a Curral de Moinas e às personagens de Quim Roscas e Zeca Estacionâncio, num novo filme e outros projectos) e com os actores Miguel Nunes e Maria João Pinho, a propósito da série Glória. Do palco vem a música de Rita Vian, que se revelou em 2021 com o álbum Caos’a.

DOCUMENTÁRIOS

Fabergé: Objectos de Desejo

RTP2, 20h37

Realizado pelo documentarista francês Jean-Pierre Cottet, revela e enquadra historicamente as façanhas e histórias familiares da casa de joalharia russa Fabergé. Dali saíram, entre outros tesouros, os chamados “ovos imperiais”, as famosas peças que começou a produzir anualmente em 1885 (até 1917), por encomenda dos czares.

A Descolonização

RTP2, 23h23

“A história do colonialismo europeu como nunca antes contada”. Assim se apresenta esta série documental que resgata memórias, expõe cicatrizes (e feridas ainda abertas) e lembra as lutas de activistas como a queniana Mary Muthoni Nyanjiru ou o senegalês Lamine Senghor, que estão em foco neste episódio, intitulado Aprendizagem. É o primeiro de três. Seguem-se, nas próximas quintas, A libertação e O mundo é nosso.

INFANTIL

Dragões: Pilotos de Resgate

Panda, 10h

Recém-chegados ao canal, os dragões de Huttsgalor e os seus amigos-treinadores humanos (os gémeos Dak e Leyla) encarregam-se de abrir uma programação especial preparada para este Dia de Reis. Depois de dois episódios da série de animação da DreamWorks, entram cena regalos como o filme Barbie: Big City, Big Dreams (às 11h), uma maratona de Canções da Masha que dão a volta ao mundo (12h30), uma visita dupla a Norman Pickelstripes (14h10) ou meia-dúzia de episódios seguidos d’A Ilha do Panda (17h).