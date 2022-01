Covid-19: PÚBLICO abre noticiário a todos os leitores

O PÚBLICO decidiu abrir todos os seus artigos relacionados com este novo coronavírus durante as próximas semanas. É a terceira vez que o fazemos, mas a razão é a mesma.

O país ultrapassou, na semana passada, pela primeira vez desde o início desta pandemia, a barreira dos 30 mil novos casos de infecção por covid-19 num dia. Numa altura em que Portugal é o sexto país da União Europeia com mais novos casos diários por milhão de habitantes a sete dias, o PÚBLICO decidiu abrir todos os seus artigos relacionados com este novo coronavírus durante as próximas semanas. É a terceira vez que o fazemos, mas a razão é a mesma.

Consideramos que a nossa cobertura da pandemia contém informação útil para que todos os leitores se protejam com base em factos, em provas científicas, enfim, no jornalismo de qualidade e não em imprecisões ou teorias da conspiração. O nosso noticiário sobre a covid-19 tem sido reconhecido e premiado pela sua excelência e importância pública.

Ler boa informação é, mais do que nunca, uma emergência, pelo que os leitores terão ao seu dispor a possibilidade de consultar o site do PÚBLICO sem limite de números de artigos mensais sobre este tema. Com isso, pretendemos contribuir para uma sociedade mais bem informada e, ao mesmo tempo, mais protegida, num contexto que o número de casos diários pode oscilar entre os 42 mil e os 130 mil nos próximos dias.

Pode acompanhar a evolução da pandemia no nosso Ao Minuto, onde todos os dias reunimos o que de mais importante se passa no país e no mundo, ler o nosso site dedicado ao novo coronavírus e receber notificações com as notícias mais importantes sobre o tema.

Para isso, basta subscrever a tag “coronavírus” na nossa aplicação (pode fazê-lo igualmente para outro tema ou autor) ou subscrever os nossos alertas no canto superior direito do seu browser, quer no computador, quer no telemóvel (à excepção dos aparelhos com sistema operativo iOS). Caso prefira falar connosco pelo Messenger, pode personalizar as notícias que pretende receber, três vezes ao dia, através de um bot que criámos para diversificar o diálogo com os leitores.

Isso não quer dizer que todos os artigos do jornal serão de acesso livre. Vamos continuar a manter o mesmo número de artigos exclusivos, para acesso restrito dos nossos assinantes, a quem pedimos compreensão por esta decisão, motivada pelo momento crítico que voltamos a viver, que têm acesso total às nossas publicações, à edição impressa, a e-books, newsletters de autor, de Ana Sá Lopes, Bárbara Reis, Jorge Almeida Fernandes e Teresa de Sousa, e a uma série de outras vantagens. De resto, sem os 40 mil assinantes do jornal, não seria possível fazer o que estamos a fazer.

As regras de acesso ao restante noticiário mantêm-se para quem ainda não é assinante, sendo que o leitor pode continuar a ler caso se registe, gratuitamente, no nosso site, um determinado número de artigos. Registe-se no site, faça o seu login para continuar a ler artigos relacionados com a covid-19 ou assine para ter uma experiência de leitura sem limites. Informe-se e proteja-se.