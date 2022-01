Um rebanho de ovelhas ao serviço da vacinação na Alemanha

Hanspeter Etzold, um empresário do norte da Alemanha, inspirou-se no seu trabalho diário como líder de acções de team building. No Verão passado, numa acção em que os participantes deviam guiar um rebanho de ovelhas, reparou que os cordeiros, mais frágeis, estavam a ficar para trás. Surgiu-lhe a ideia de como no contexto actual é importante que não se deixe ninguém para trás e que é importante "guiar" a minoria até um objectivo que beneficie todos. Na Alemanha, as taxas de vacinação são mais baixas do que outras nações da Europa Ocidental: 67% comparando com os 89,5% de Portugal, por exemplo.

Recorrendo a drones e a um rebanho local, Etzold usou aproximadamente 700 ovelhas e algumas cabras para formar uma seringa gigante de 100 metros de comprimento, possível de contemplar através da vista aérea. Para o empresário, as ovelhas apelam ao lado emocional das pessoas e isso pode ajudar a transmitir a mensagem de forma mais eficaz. "Talvez algumas pessoas possam ser alcançadas emocionalmente quando a lógica e o raciocínio científico não funcionam", diz ele.

As ovelhas foram conduzidas para a forma de seringa pelo alimento que era colocado no solo. "Se eu apenas escrevesse uma mensagem no Facebook, ninguém iria reparar."