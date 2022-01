Termas do Centro prolongam actividades e programas de animação até Junho

Este prolongamento permite concretizar as iniciativas que não puderam ser realizadas em 2020 e 2021, com o encerramento das termas devido à situação pandémica.

A rede Termas do Centro assegura o prolongamento da sua actividade até Junho, de forma a poderem ser realizadas as actividades previstas, mas que foram inviabilizadas pela pandemia dos últimos dois anos, anunciou nesta quarta-feira o seu responsável. De acordo com o coordenador da rede Termas Centro, Adriano Barreto Ramos, este prolongamento permite concretizar as iniciativas que não puderam ser realizadas em 2020 e 2021, com o encerramento das termas devido à situação pandémica.

“Impossibilitou a realização de acções já programadas e contratualizadas, mas que agora se irão concretizar, nomeadamente as referentes ao ciclo de eventos de animação em rede Viva Termas Centro, ao Projecto de Inovação e à própria comunicação”, acrescenta.

Adriano Barreto Ramos explica que na área da inovação pretendem concluir e testar uma ferramenta intitulada PRO - patient reported outcome, que está a ser desenvolvida com a Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Viseu, e que permitirá resultados das curas termais na perspectiva dos termalistas.

“No projecto-âncora Aldeias do Conhecimento, está também em curso a recolha de memórias das nossas termas, que vão sendo colocadas no nosso site. Já temos muita coisa disponível, que foi sendo recolhida junto da população que reside junto às estâncias termais”, refere.

No projecto de animação, “vão ser concluídas algumas acções”, nomeadamente as iniciativas “arte para a infância”, “jazz nas termas” e “poesia com melodia”, que foram pensadas para “chamar pessoas às termas”.

“Temos também mais três outras grandes acções para fazer, uma delas chamámos-lhe ‘banho santo’, para o dia oficial das termas. A nossa ideia é fazer as termas de portas abertas, para que as pessoas tenham condições muito favoráveis para experimentarem, pois sabemos que há muitas pessoas das localidades termais que nunca entraram no balneário”, revela.

Outra novidade, “talvez a maior acção de todas”, é o roteiro regional para alimentação saudável das Termas Centro. “Vamos convidar um chef e serão utilizados produtos endógenos das estâncias termais. A ideia é agarrar nas receitas tradicionais e fazer-lhes alguns upgrades”, continua. Ainda nas actividades do plano de animação que ficaram por realizar, destaca-se “As Termas Centro em duas rodas”, em colaboração com o Clube Médico de Mototurismo, em que “os médicos vão visitar as termas em duas rodas”.

O coordenador da rede Termas Centro referiu ainda que pretendem dinamizar a rede “geocaching”, realizar uma actividade de pintura ao vivo e storytelling e ainda workshops de dança, com galas nas termas.

A rede Termas Centro resulta do Programa de Valorização Económica dos Recursos Endógenos (PROVERE), criado com o objectivo de valorizar as estâncias termais da região Centro. Esta valorização assenta nos projectos-âncora “Animação”, “Comunicação e Marketing”, “Inovação e Estruturas de Animação Permanente” e “Aldeias do Conhecimento”.

Integram a rede Termas do Centro um total de 20 estâncias termais: Termas de Alcafache, Termas de Almeida - Fonte Santa, Termas de Águas - Penamacor, Termas do Bicanho, Caldas da Felgueira, Caldas da Rainha, Termas do Carvalhal, Termas da Curia, Termas do Cró, Termas da Ladeira de Envendos, Termas de Longroiva, Termas de Luso, Termas de Manteigas, Termas de Monfortinho, Termas da Piedade, Termas de Sangemil, Termas de São Pedro do Sul, Termas de Unhais da Serra, Termas de Vale da Mó e Termas do Vimeiro.