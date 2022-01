Selecção de andebol abdica da Yellow Cup

A selecção portuguesa de andebol abdicou de participar na Yellow Cup, um torneio na Suíça que iria servir de preparação para o Euro 2022. Em comunicado, a Federação Portuguesa de Andebol explicou que a decisão teve em conta as restrições impostas pela Federação Europeia de Andebol (EHF) quanto à obrigatoriedade de os atletas cumprirem 14 dias de paragem após estarem infectados com covid-19 para poderem participar no torneio.

“A Selecção A masculina preteriu o torneio, no qual já participou por diversas ocasiões, de modo a evitar contactos desnecessários e excesso de exposição antes do Campeonato da Europa”, explicou a federação, referindo que já houve vários casos positivos na selecção orientada por Paulo Jorge Pereira.

Portugal era uma das quatro selecções convidadas para participar neste torneio na Suíça, mas a desistência portuguesa e da selecção do Montenegro fez com que a prova fosse cancelada - Suíça e Ucrânia era as outras selecções participantes.

A selecção portuguesa irá manter-se em “bolha” até à partida para a Hungria, a 11 de Janeiro - a preparação tem decorrido em Rio Maior e irá mudar-se para Matosinhos antes da viagem para Budapeste.

O Euro 2022 é de organização partilhada entre a Hungria e a Eslováquia e disputa-se entre 13 e 30 de Janeiro. A selecção portuguesa está inserida no Grupo B, juntamente com Hungria, Islândia e Países Baixos.