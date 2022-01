Sá Pinto sucede a Lito Vidigal no Moreirense

Emblema vimaranense ocupa o 16.º lugar na I Liga e avança para a contratação do terceiro treinador da época.

O Moreirense deverá oficializar nas próximas horas a contratação de Ricardo Sá Pinto, de 49 anos, que sucederá a Lito Vidigal no cargo de treinador principal do emblema vimaranense, 16.º classificado da I Liga, com 12 pontos em 16 jogos.

Lito Vidigal abandona o comando técnico da equipa minhota após cinco jogos, com um saldo de quatro derrotas e uma vitória, cedendo o lugar ao antigo internacional português, que se perfila como o terceiro treinador da época, depois da saída de João Henriques à 12.ª jornada.

Sá Pinto encontrava-se sem clube depois de ter orientado os turcos do Gaziantep, que abandonou na sequência da saída do presidente. O técnico conta ainda passagens pelo Vasco da Gama (Brasil), Sp. Braga, Légia (Polónia), Standard Liège (Bélgica), OFI e Atromitos (Grécia), Al Fateh (Arábia Saudita), Belenenses, Estrela Vermelha (Sérvia) e Sporting.

Para Sá Pinto, este é um regresso ao campeonato português, depois da última campanha ao serviço do Sp. Braga, em 2019-20.