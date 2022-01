Presidente da Sérvia oferece apoio a Djokovic, retido no aeroporto de Melbourne

Visto do número um do ranking ATP não foi reconhecido pelas autoridades australianas.

O Presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic, anunciou nesta quarta-feira que o país ofereceu apoio diplomático a Novak Djokovic, depois de o número um do ranking mundial de ténis ter ficado retido no Aeroporto de Melbourne, na Austrália.

Djokovic, que viajou para o país para participar no Open da Austrália, tem estado no centro das atenções por se recusar reiteradamente a ser vacinado, uma condição obrigatória para participar no primeiro torneio do Grand Slam do ano. A alternativa é apresentar um atestado médico devidamente fundamentado, para poder justificar esta isenção.

Ora, foi precisamente com este expediente que o número um do ranking se pôs a caminho da Austrália, mas os problemas levantaram-se à chegada, por causa do visto e Djokovic, que não foi reconhecido pelas autoridades. Assim, o sérvio ficou retido numa das salas do aeroporto, sozinho, de acordo com o testemunho do seu pai, e sob vigilância.

Entretanto, as mais altas esferas da Sérvia já se colocaram em campo. “Disse a Novak que toda a Sérvia está com ele e que as nossas instituições estão a fazer de tudo para que o assédio ao melhor jogador do mundo cesse imediatamente”, declarou Vucic, num comunicado.

Update on #AusOpen2022…



The Federal Government has asked if we will support Novak Djokovic’s visa application to enter Australia.



We will not be providing Novak Djokovic with individual visa application support to participate in the 2022 Australian Open Grand Slam.



1/2 — Jaala Pulford MP (@JaalaPulford) January 5, 2022

Enquanto aguarda uma decisão definitiva sobre a autorização para entrar no país, Djokovic ficou a saber que o Governo australiano não está disposto a facilitar-lhe a vida. A ministra do Desporto, Jaala Pulford, foi taxativa, lembrando que a gestão dos vistos é uma competência das instâncias federais: “Não vamos apoiar esta candidatura individual de Novak ao visto para participar no Open da Austrália”.