Linares obrigou Barcelona a aplicar-se na Taça do Rei

Em recuperação na La Liga, o Barcelona voltou, esta quarta-feira, na Taça do Rei, a revelar todas as fragilidades que marcam de forma indelével a época dos catalães, acabando por seguir em frente rumo aos oitavos-de-final ao bater (1-2) o Linares, 14.º classificado do Grupo 2 do terceiro escalão espanhol, em partida que obrigou a equipa de Xavi a reagir a um golo de desvantagem, na sequência de um cabeceamento de Hugo Díaz (19').

Apesar do domínio esmagador, mais de 80 por cento de posse de bola e dez remates contra apenas um do Linares, a primeira parte do Barcelona foi demasiado vulgar, com apenas um remate enquadrado e sem perigo. A reacção surgiu no reatamento, com Dembélé a igualar (63') e a deixar a ideia de que o triunfo seria uma questão de tempo. Mas antes do segundo golo, obtido por Ferran Jutglà (69'), os “blaugrana” viram o árbitro anular um golo ao Linares, num lance em que Neto comprometeu.

Os locais não desistiram, mas o poste esteve do lado do Barcelona, que pouco depois respondeu por Dembélé com um remate à barra. Até final, os adeptos catalães viveram na incerteza de um resultado que acabaria por garantir a vitória na eliminatória.

Antes, Maiorca, Valência e Real Sociedad tinham já assegurado o apuramento nos respectivos confrontos com Eibar (1-2), Cartagena (1-2) e Leganés (2-3).