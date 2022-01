Chelsea posiciona-se para a final da Taça da Liga

Com Lukaku no “onze” inicial, o Chelsea venceu o Tottenham, por 2-0, esta quarta-feira, em Stamford Bridge, em partida da primeira mão da meia-final da Taça da Liga inglesa, competição que os “blues” venceram por cinco vezes (a última em 2014/15), mais uma do que os rivais de Londres, afastados dos holofotes desde 2007/08.

Kai Havertz (5') colocou o Chelsea em vantagem na eliminatória, tendo o defesa Ben Davies (34'), em lance infeliz, servido de tabela num alívio que acabou no fundo da baliza do finalista vencido da edição anterior.

O Tottenham regressou determinado a reduzir no início da segunda parte, mas o Chelsea não o permitiu, acabando por gerir da melhor forma um triunfo e uma vantagem importantes para o segundo jogo.

Com o detentor do troféu, o Manchester City, afastado, o Liverpool - que conseguiu o adiamento do jogo com o Arsenal por causa de um surto de covid-19 - tem no horizonte a possibilidade de chegar às nove conquistas, superando os “citizens”, que somam oito títulos.

Dos quatro emblemas em prova, os “gunners”, com duas conquistas, procuram elevar o estatuto na Taça da Liga. O adiamento do Liverpool-Arsenal inverteu a ordem dos jogos, com o Emirates a receber o primeiro dia 13 e Anfield a ser palco do encontro decisivo, dia 20 de Janeiro.