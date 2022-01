António Oliveira é o novo treinador da equipa B do Benfica

O Benfica anunciou nesta quarta-feira que António Oliveira, que fez a formação no clube enquanto jogador e trabalhou no Brasil nos dois últimos anos, será o novo treinador da equipa B, até ao final da presente temporada.

Através do site oficial, os “encarnados” deram conta do regresso a casa de um activo que representou o clube, no relvado, durante mais de uma década, entre escalões jovens e equipa B. Desde 2012 que António Oliveira passou a dedicar-se ao treino e, desde então, tem estado no activo.

Filho de Toni, antiga glória do Benfica (nos relvados e no comando técnico), António Oliveira regressa a uma casa que conhece bem para, aos 39, assumir a liderança do actual primeiro classificado da II Liga, cujo treinador, Nelson Veríssimo, assumiu no mês passado a equipa principal.

Enquanto treinador adjunto, Oliveira passou pelos iranianos do Tractor (ao lado do pai), pelo Rudar (Eslovénia) e pelo Kazma (Kuwait), antes de se mudar para o Brasil, onde, em 2020, vestiu a pele de treinador principal pela primeira vez, aos comandos do Athletico Paranaense.

“No Brasil, António Oliveira chegou a treinador principal do Atlhletico Paranaense, numa época em que a equipa atingiu a final da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, que viria a vencer. A partir de hoje terá a missão de liderar o escalão máximo da formação do Sport Lisboa e Benfica até ao final da presente temporada”, destaca as “águias”.