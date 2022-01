Quando o Alentejo de Lisboa nos leva até aos Reis e faz disso um disco

Nascidos da diáspora alentejana, três grupos corais de Lisboa registaram em disco cantos de Natal, Janeiras e Reis com raízes no Alentejo. Cante ao Menino na Capital é o resultado dessa aventura.

Foi gravado em Novembro, lançado em Dezembro e já está quase esgotado. Mas quem lançou mãos à aventura de Cante ao Menino na Capital, um disco com 15 cantos alusivos ao Natal, às Janeiras e aos Reis, todos eles de diferentes localidades do Alentejo, não quer reduzir tal trabalho à existência episódica de alguns dias. E, agora que chegam ao fim as festividades natalícias, já pensam em nova edição para 2022 e até numa apresentação pública a muitas vozes. Assim o permita a pandemia.