Quarta na TV: uma rainha, agentes, uma juíza, médicos e as suas causas

CINEMA

Vitória & Abdul

Hollywood, 21h30

Uma história biográfica que adapta a obra homónima escrita por Shrabani Basu, sobre a relação entre a Rainha Vitória e o seu empregado indiano, Abdul Karim. Essa amizade fez com que a soberana, conhecida pelo seu isolamento desde o falecimento do príncipe Alberto, seu marido e conselheiro, mudasse a sua forma de estar no mundo. A realização e o argumento são de Stephen Frears. As interpretações estão entregues a Ali Fazal, Tim Pigott-Smith, Eddie Izzard e Judi Dench, que aqui retoma o papel da monarca a quem já tinha dado vida no filme Sua Majestade, Mrs. Brown, de John Madden.

Um Trunfo na Manga

Fox Movies, 00h25

Stanley Locke, director-delegado do FBI, mandou o seu agente de topo, Richard Messner, e Donald Carruthers, o seu parceiro veterano, para o não muito secreto esconderijo de Buddy “Aces” Israel, no Lago Tahoe, com a missão de o proteger do patrão da máfia, Primo Sparazza. Aces aceitou testemunhar contra Sparazza, conhecido por ter encomendado o assassínio de mais de 130 pessoas. Mas assim que a máfia se apercebe da traição põe a cabeça do delator a prémio. Jeremy Piven, Ben Affleck e Jason Bateman encarnam os personagens principais do filme realizado por Joe Carnahan.

SÉRIES

Causa Própria

RTP1, 21h01

Estreia. Um adolescente é encontrado morto no jardim de uma pequena cidade (fictícia) portuguesa. Há um assassino à solta. A tensão e o medo instalam-se. Assim começa a nova série saída das mesmas mentes criativas de Sul: Edgar Medina e Rui Cardoso. O drama criminal é protagonizado por Margarida Vila-Nova e Nuno Lopes: ela como Ana, a juíza local apanhada entre a responsabilidade de cumprir a lei e o instinto de proteger a família; ele como Mário, o inspector da Judiciária designado para investigar o caso. Ivo Canelas, Maria Rueff, Catarina Wallenstein, Adriano Carvalho e António Fonseca são outros dos actores do elenco. A realização é de João Nuno Pinto. Causa Própria desenvolve-se em sete episódios, para acompanhar nos serões de quarta-feira. Hoje, às 12h, fica também disponível na RTP Play.

FBI: International

Fox, 23h05

Estreia. A trama centra-se numa equipa internacional de agentes especiais sediada em Budapeste (Hungria) e liderada por Scott Forrester e o seu inseparável cão farejador, Tank. A primeira missão tem como cenário Zagreb, na Croácia, e envolve a captura de um fugitivo norte-americano. Luke Kleintank ocupa o papel principal, contracenando com Heida Reed, Carter Redwood, Vinessa Vidotto e Christiane Paul, entre outros. Este é o terceiro drama criminal do franchise FBI, pertencente ao “império” televisivo de Dick Wolf. Tal como FBI: Most Wanted, é um spin-off da série original, cuja quarta temporada arranca hoje, às 22h15, no mesmo canal. Ambas ficam em antena à quarta-feira.

DOCUMENTÁRIOS

Europa Desde o Ar

Odisseia, 22h34

Fértil em formatos sobre territórios vistos de cima (já foi ao Irão, Japão, Egipto, Espanha, África...), o Odisseia volta a focar-se na Europa. A segunda temporada começa no Norte de Espanha, segue para o Sul do país, visita a Islândia, o País de Gales e a Irlanda, e termina na Suíça. Imagens aéreas, captadas por helicópteros, drones e satélites, combinam-se com fotografias de arquivo e tecnologias cartográficas para mostrar “os resultados das suas extraordinárias forças da natureza” e “as particularidades das suas tradições culturais”, anuncia o canal. Fica no ar às quartas, até 8 de Fevereiro.

António Coimbra de Matos: O Olhar nos Outros

RTP2, 22h52

Estreia. Com autoria de Raquel Varela e realização de Tiago Abreu e Pedro Páscoa, é dedicado a António Coimbra de Matos (1929-2021), médico e professor que revolucionou a psicanálise em Portugal. Traça o seu retrato desde a infância em Galafura até ao estatuto de “figura incontornável da saúde mental”.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

Roberto Roncon, médico intensivista e chefe dos cuidados intensivos do Hospital de São João, no Porto, toma o pulso à actual situação da pandemia e ao impacto da nova variante em Portugal, numa entrevista feita pelo jornalista Vítor Gonçalves.