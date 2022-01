James Webb abriu o seu escudo solar de mais de 20 metros no espaço

O lançamento do telescópio espacial foi a 25 de Dezembro e o ambicioso projecto de colaboração mundial está a cumprir com sucesso as etapas de uma longa viagem de mais de seis meses.

A equipa do telescópio espacial James Webb já confirmou que as manobras para abrir o escudo solar de 21 metros que foi “dobrado” como um origami foram executadas com sucesso. Este é apenas um dos passos na longa viagem de James Webb que só chegará ao fim a 1,5 milhões de quilómetros da Terra onde vai ficar a funcionar. O passo realizado esta semana é considerado um marco fundamental na preparação do telescópio para as operações científicas.