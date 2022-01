Voo da Ryanair com destino a Faro aterrou de emergência em França

Um voo da Ryanair com origem em Manchester, no Reino Unido, e com destino a Faro, fez na segunda-feira uma aterragem de emergência em França, na sequência de um incêndio que terá deflagrado na aeronave.

Segundo publicações no Twitter, o voo fez uma aterragem de emergência após relatos de passageiros para um incêndio que terá deflagrado a bordo.

“Todos os passageiros foram transportados para um autocarro pela polícia francesa”, pode ler-se numa das publicações onde surgem imagens do avião que foi recebido por várias viaturas dos bombeiros.

Segundo o portal FlightAware, o voo que partiu às 18h33 da localidade britânica tinha chegada prevista para as 21h30 em Faro.

No entanto, segundo o mesmo site, o avião fez uma descida abrupta dos cerca de 40 mil pés para os 6725 pés em sete minutos, aterrando em Brest, no oeste de França, pelas 19h30.