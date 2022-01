“As touradas não vão ficar iguais. Tem de se deixar de usar objectos perfurantes”

Bastonária dos Veterinários durante cinco anos, Laurentina Pedroso foi escolhida pelo ministro do Ambiente como primeira provedora nacional do animal. Hoje com 59 anos, chegou a ocupar o cargo de directora executiva da Associação Portuguesa dos Industriais de Carnes e acumula neste momento a provedoria com a direcção da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Lusófona. Chegou a integrar a lista do PS à Câmara de Lisboa na eleição que reconduziu Costa na liderança da autarquia. Quando lhe deu posse, em Agosto passado, Matos Fernandes explicou que terá nos primeiros tempos uma função também executiva, “de ajudar a criar política”. Mas a sua voz praticamente não se fez ouvir em 2021.