Professores vão ser vacinados com dose de reforço nas tardes de 6 a 9 de Janeiro

Os professores de todos os graus de ensino e os profissionais de creches e de ATL vão poder ser vacinados com doses de reforço da vacina contra a covid-19 nas tardes dos próximos dias 6, 7, 8 e 9 de Janeiro, anunciou esta segunda-feira o secretário de Estado Adjunto da Saúde, António Lacerda Sales, em entrevista à CNN Portugal.

A dose de reforço será dada na modalidade “casa aberta” (sem agendamento prévio), mas os interessados devem pedir senhas digitais no portal da Direcção-Geral da Saúde, tendo apenas de exibir apenas um documento que comprove a sua actividade profissional no acto da vacinação, explicou Lacerda Sales.

Estes quatro dias estavam inicialmente reservados apenas para as crianças entre os cinco e os 11 anos, mas, uma vez que existe “uma capacidade reforçada de vacinação” — até às 16h30 desta segunda-feira havia cerca de 103 mil pedidos de agendamento para os dias 6,7,8 e 9 —, o núcleo de coordenação da vacinação contra a covid-19, em conjunto com o Governo, decidiu disponibilizar as tardes para os docentes que ainda não receberam a dose de reforço, sendo as crianças vacinadas da parte da manhã, especificou o governante.

Lacerda Sales voltou a apelar à vacinação das crianças nestes quatro dias, lembrando que os pais podem pedir o agendamento até à próxima quinta-feira. O universo das crianças entre os cinco e os 11 anos é superior a 620 mil, ainda que uma parte não seja elegível por ter estado infectada ou em isolamento ou ter tido covid-19 há menos de três meses.

Segundo o último relatório da vacinação divulgado pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) esta segunda-feira, havia 95.752 crianças entre os cinco e os 11 anos inoculadas com a primeira dose da vacina pediátrica. Contabilizando as vacinas administradas e os auto-agendamentos efectuados até esta segunda-feira, são cerca de 200 mil crianças, ou seja, perto de um terço do universo total.

A decisão de vacinar todas as crianças entre os cinco e os 11 anos foi anunciada pela DGS no início do mês passado. O Governo decidiu dedicar dias exclusivos para esta operação. O primeiro fim-de-semana foi o de 18 e 19 de Dezembro para as crianças entre os nove e os 11 anos, mas, como a adesão não foi a esperada, os centros de vacinação acabaram por funcionar também na modalidade de “casa aberta”.

O calendário inicial previa que entre os dias 6 e 9 deste mês fossem vacinadas as crianças entre os nove e os sete anos, mas o auto-agendamento foi posteriormente alargado a todo o grupo etário. Estão ainda previstos mais dois fins-de-semana para as primeiras doses - 15 e 16 e e 22 e 23 deste mês.

Para além destas datas, Lacerda Sales admitiu que no futuro haverá outros períodos dedicados à vacinação das crianças. “Nenhuma criança ficará por vacinar, poderão eventualmente existir outros períodos, mais ou menos dilatados”, referiu.

A modalidade “casa aberta” está actualmente disponível para a vacinação de reforço das pessoas a partir dos 60 anos, sendo elegíveis neste regime as que não tiveram covid-19 nos últimos 150 dias ou completaram o esquema vacinal há pelo menos 150 dias.