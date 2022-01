Expresso e SIC criam sites temporários em resposta ao ataque informático

Meios do grupo Impresa têm em funcionamento desde esta terça-feira páginas provisórias para retomarem a actividade. Direcção do Expresso garante que estão a ser feitos “todos os esforços” para recuperar os sites .

O jornal Expresso e a SIC criaram sites temporários para responder ao ataque informático que desde domingo deixou indisponíveis as páginas da Internet destes meios de comunicação do grupo Impresa.

“Garantindo-lhe que, não sendo este o nosso site, não sendo ainda as circunstâncias ideais para cumprirmos a nossa missão, vamos dar tudo o que temos para não o deixar mal nestes dias importantes da nossa história”, escreve a direcção do Expresso numa nota publicada na página provisória, referindo que estão a ser feitos “todos os esforços” para recuperar a página alvo do ataque informático.

“Fazemos isto porque hoje, como desde o dia em que nasceu, o Expresso nunca desistirá de lutar pelo Estado de Direito, pela Democracia, pela liberdade. Pela #liberdadeparainformar, o nosso lema nestes dias”, acrescenta.

No comunicado, é também deixado um “pedido de desculpas e de compreensão” aos assinantes do jornal, referindo também que está ser feito “tudo” para o regresso à actividade e para “garantir a entrega nas bancas da próxima edição semanal”, incluindo a edição em papel.

É ainda deixada uma menção a todos os restantes utilizadores do Expresso e ainda “uma palavra de agradecimento a todos, incluindo aos outros órgãos de comunicação social que nos têm apoiado, aos anunciantes e parceiros que se mantêm ao nosso lado”.